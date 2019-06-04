Кинси Волански, которая выбежала на поле в финале ЛЧ, вернули доступ к ее Instagram

Администрация Instagram разблокировала доступ модели и актрисе Кинси Волански к ее странице.

Напомним, что девушка в полуголом виде выбежала на поле в финале Лиги Чемпионов, после чего количество подписчиков в ее Instagram увеличилось более, чем на два миллиона человек.

В результате этого Instagram закрыл ей доступ к аккаунту. Сама Волански заявила, что ее страницу взломали.

Напомним, что победителем Лиги Чемпионов стал "Ливерпуль", который в финале обыграл "Тоттенхэм" со счетом 2:0.

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