Кинси Волански, которая выбежала на поле в финале ЛЧ, вернули доступ к ее Instagram
Администрация Instagram разблокировала доступ модели и актрисе Кинси Волански к ее странице.
Напомним, что девушка в полуголом виде выбежала на поле в финале Лиги Чемпионов, после чего количество подписчиков в ее Instagram увеличилось более, чем на два миллиона человек.
В результате этого Instagram закрыл ей доступ к аккаунту. Сама Волански заявила, что ее страницу взломали.
Напомним, что победителем Лиги Чемпионов стал "Ливерпуль", который в финале обыграл "Тоттенхэм" со счетом 2:0.
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