Кинтеро может покинуть "Ростов"

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Кинтеро может покинуть "Ростов"

Полузащитник "Ростова" Хосимар Кинтеро может в ближайшее время покинуть донской клуб, сообщают российские СМИ.

20-летний эквадорец попал в сферу интересов румынской "Политехники", которая готова гарантировать футболисту стабильную игровую практику.

Напомним, что Кинтеро выступает за "Ростов" на правах аренды, а права на него принадлежат "Челси". В составе "жёлто-синих" он сыграл всего 1 матч.

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