Кинтеро: "Ростов" – безусловный шаг вперед"

Полузащитник "Ростова" Хосимар Кинтеро​ рассказал о том, как согласился на переход в российский клуб.

По словам футболиста, такой трансфер станет хорошим заделом для его будущей карьеры. Напомним, что хавбек арендован у "Челси" на один сезон.

"Не могу сказать, что в моей жизни что-то кардинально изменилось после приезда в Россию. Однако переход в "Ростов" – безусловный шаг вперед, потому что мне наконец-то удалось перейти в профессиональную команду и играть в первом составе. Это хороший задел для меня и старт для моей будущей карьеры. Посмотрим, как у меня сложится в России. Не могу пока сравнить английский и российский чемпионаты.

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