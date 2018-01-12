Кинтеро вернулся из "Ростова" в "Челси"

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Кинтеро вернулся из "Ростова" в "Челси"

Эквадорский полузащитник Хосимар Кинтеро досрочно покинул "Ростов" и вернулся в "Челси", сообщают российские СМИ.

20-летний хавбек сыграл в составе донской команды всего 1 матч в Кубке России, также провёл 4 игры за молодёжную команду "жёлто-синих".

Теперь же Кинтеро возвращается в "Челси", с которым его связывает контракт до лета 2019 года.

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