Киоун: "В каком-то плане Озил уже ушёл из "Арсенала"

Теги арсенал лондонмесут озил

Киоун: "В каком-то плане Озил уже ушёл из "Арсенала"

Экс-защитник "Арсенала" Мартин Киоун считает, что в мыслях полузащитник "канониров" Месут Озил уже покинул лондонский клуб.

"Я думаю, что Озил проверяет Венгера на прочность сильнее, чем это делал любой другой игрок. Полагаю, он не хотел лететь в Беларусь на прошлой неделе, поэтому внезапно травмировался. Месут в матче с "Вест Бромвичем" провёл на поле 9 минут. Как он успел получить повреждение? Думаю, в каком-то плане Озил уже ушёл из "Арсенала". Психологически, ментально он уже покинул клуб. Возможно, Венгер сейчас пытается провернуть оптимальную сделку с целью получить какую-то компенсацию за него" - приводит слова Киоуна Daily Mail.

Напомним, что контракт Озила с "Арсеналом" истекает летом 2018 года.

Не пропустите: Президент "Интера" не исключил возможную покупку Озила. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

"Бавария" объявила о назначении Хайнкеса

"Бавария" объявила о назначении Хайнкеса

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 7 19
2 Манчестер Юнайтед 7 19
3 Тоттенхэм 7 14
4 Челси 7 13
5 Арсенал Лондон 7 13
6 Бернли 7 12
7 Уотфорд 7 12
8 Ливерпуль 6 11
9 Ньюкасл Юнайтед 6 9
10 Вест Бромвич Альбион 7 9
11 Хаддерсфилд Таун 7 9
12 Саутгемптон 7 8
13 Сток Сити 7 8
14 Брайтон & Хоув Альбион 7 7
15 Вест Хэм Юнайтед 7 7
16 Эвертон 7 7
17 Лестер Сити 7 5
18 Суонси Сити 7 5
19 Борнмут 7 4
20 Кристал Пэлас 7 0
Полная таблица

топ-5 тегов