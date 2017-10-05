Киоун: "В каком-то плане Озил уже ушёл из "Арсенала"

Экс-защитник "Арсенала" Мартин Киоун считает, что в мыслях полузащитник "канониров" Месут Озил уже покинул лондонский клуб.

"Я думаю, что Озил проверяет Венгера на прочность сильнее, чем это делал любой другой игрок. Полагаю, он не хотел лететь в Беларусь на прошлой неделе, поэтому внезапно травмировался. Месут в матче с "Вест Бромвичем" провёл на поле 9 минут. Как он успел получить повреждение? Думаю, в каком-то плане Озил уже ушёл из "Арсенала". Психологически, ментально он уже покинул клуб. Возможно, Венгер сейчас пытается провернуть оптимальную сделку с целью получить какую-то компенсацию за него" - приводит слова Киоуна Daily Mail.

Напомним, что контракт Озила с "Арсеналом" истекает летом 2018 года.

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