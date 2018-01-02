Кипер "Арсенала" Габулов близок к переходу в "Брюгге"



Известный телекомментатор Нобель Арустамян заявил, что голкипер тульского "Арсенала" Владимир Габулов может перейти в "Брюгге".

"Итак, новости трансферного рынка – Владимир Габулов близок к переходу в "Брюгге". Контракт на 1.5 года. Габулов должен присоединиться к «Брюгге» в ближайшие дни", – написал Арустамян в своем твиттере.

В этом сезоне 34-летний Габулов провел за "Арсенал" 20 матчей и пропустил 22 гола.

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