Кипер "Арсенала" Габулов близок к переходу в "Брюгге"

Теги арсенал тулаклуб брюггевладимир габулов

Кипер "Арсенала" Габулов близок к переходу в "Брюгге"
Известный телекомментатор Нобель Арустамян заявил, что голкипер тульского "Арсенала" Владимир Габулов может перейти в "Брюгге".

"Итак, новости трансферного рынка – Владимир Габулов близок к переходу в "Брюгге". Контракт на 1.5 года. Габулов должен присоединиться к «Брюгге» в ближайшие дни", – написал Арустамян в своем твиттере.

В этом сезоне 34-летний Габулов провел за "Арсенал" 20 матчей и пропустил 22 гола.

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