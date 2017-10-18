Кипер "Бенфики" Свилар станет самым молодым участником Лиги Чемпионов в истории

В матче 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов "Бенфика" сыграет с "Манчестер Юнайтед".

В стартовом составе португальского клуба выйдет бельгийский вратарь Миле Сливар, который находясь в возрасте 18 лет, одного месяца и 21 дней станет самым юным участником турнире.

Стоит отметить, что предыдущим рекордсменом был экс-голкипер мадридского "Реала" Икер Касильяс, который сейчас выступает за "Порту" и провел рекордные 166 матчей в Лиге Чемпионов.

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