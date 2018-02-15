Кипер "Ливерпуля" Кариус является лидером ЛЧ в этом сезоне по числу сухих матчей

В первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов "Ливерпуль" разгромил против "Порту" со счетом 5:0.

Этот матч стал пятым в нынешнем розыгрыше турнира без пропущенных голов для вратаря мерсисайдцев Лориса Кариуса.

Стоит отметить, что немецкий голкипер является лидером сезона по этому показателю.

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