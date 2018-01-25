Кипер "Ромы" Алиссон лидирует по проценту отраженных ударов в Серии А

Бразильский вратарь "Ромы" Алиссон опережает всех остальных голкиперов по статистике сейвов.

Бразилец отразил 80 процентов ударов по своим ворота и это лучший результат среди всех вратарей, которые провели хотя бы 2 матча.

В этом сезоне 25-летний Алиссон провел 21 матч и пропустил 16 голов.

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