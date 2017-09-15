Кипер "Вильярреала" Асенхо вернулся к тренировкам спустя шесть месяцев

Вратарь "Вильярреала" Серхио Асенхо близок к возвращению в строй, сообщает официальный твиттер клуба.

Сегодня голкипер впервые за последние полгода тренировался в общей группе. Возможно, Асенхо сможет вернуться на поле в ближайшие недели.

Напомним, что 28-летний Асенхо получил разрыв крестообразных связок колена в матче 24-го тура чемпионата Испании против "Реала" (2:3).

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