Кипер "Вильярреала" Асенхо вернулся к тренировкам спустя шесть месяцев

Теги вильярреалсерхио асенхо

Кипер "Вильярреала" Асенхо вернулся к тренировкам спустя шесть месяцев

Вратарь "Вильярреала" Серхио Асенхо близок к возвращению в строй, сообщает официальный твиттер клуба.

Сегодня голкипер впервые за последние полгода тренировался в общей группе. Возможно, Асенхо сможет вернуться на поле в ближайшие недели.

Напомним, что 28-летний Асенхо получил разрыв крестообразных связок колена в матче 24-го тура чемпионата Испании против "Реала" (2:3).

Не пропустите: Рафинья принял окончательное решение о своем будущем. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Вот так бы выглядело сегодняшнее загребское "Динамо", не продавай оно своих лидеров

Вот так бы выглядело сегодняшнее загребское "Динамо", не продавай оно своих лидеров

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 3 9
2 Реал Сосьедад 3 9
3 Севилья 3 7
4 Атлетик Бильбао 3 7
5 Леванте 4 6
6 Валенсия 4 6
7 Леганес 4 6
8 Эйбар 4 6
9 Атлетико Мадрид 3 5
10 Реал Мадрид 3 5
11 Хетафе 3 4
12 Жирона 3 4
13 Сельта Виго 3 3
14 Вильярреал 3 3
15 Лас Пальмас 3 3
16 Бетис 3 3
17 Депортиво Ла-Корунья 3 1
18 Эспаньол 3 1
19 Малага 3 0
20 Алавес 3 0
Полная таблица

топ-5 тегов