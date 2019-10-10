Кипр одолел Казахстан и сохранил шансы догнать сборную России в отборе Евро-2020

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Кипр одолел Казахстан и сохранил шансы догнать сборную России в отборе Евро-2020

В рамках седьмого тура квалификации Евро-2020 сборная Кипра в гостях добыла победу над Казахстаном.

На гол Темирлана Ерланова в первом тайме после перерыва ответили Пьерос Сотериу и Николас Иоанну.

Набрав три очка, киприоты сохранили шансы догнать российскую национальную команду в отборочной группе. Таким образом, сегодня подопечные Станислава Черчесова не смогут обеспечить себе путёвку на континентальное первенство.

Казахстан – Кипр - 1:2

Голы: Ерланов, 34 - 1:0, Сотериу, 73 - 1:1, Иоанну, 84 - 1:2.

Казахстан: Непогодов, Суюмбаев, Малый, Марочкин, Абикен (Федин, 80), Куат (Тагыберген, 90), Перцух, Исламхан, Вороговский, Ерланов, Жангылышбай (Хижниченко, 61).

Кипр: Панаги, Кусулос, Лайфис, Иоанну, Кости, Артиматас, Кирьяку, Папулис (Маргаса, 88), Меркис (Шполярич, 62), Сотериу, Минтиккис (Захариу, 46).

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