Киран Тирни не сыграет против сборной России

Игрок "Арсенала" Киран Тирни не будет участвовать в матче за сборную Шотландии в рамках отборочного матча Евро-2020 с Россией. Об этом сообщает The Sun.

По данным источника, медицинский штаб "Арсенала" сообщил, что футболисту не желательно пока выходить на поле из-за травмы.

Отметим, что после перехода 22-летнего игрока из "Селтика" в лондонский клуб, он провел на поле лишь 77 минут.

Матч Россия - Шотландия состоится 10 октября в Москве на стадионе "Лужники". начало игры - в 21:45 (мск).

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