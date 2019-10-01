Киран Тирни не сыграет против сборной России
Игрок "Арсенала" Киран Тирни не будет участвовать в матче за сборную Шотландии в рамках отборочного матча Евро-2020 с Россией. Об этом сообщает The Sun.
По данным источника, медицинский штаб "Арсенала" сообщил, что футболисту не желательно пока выходить на поле из-за травмы.
Отметим, что после перехода 22-летнего игрока из "Селтика" в лондонский клуб, он провел на поле лишь 77 минут.
Матч Россия - Шотландия состоится 10 октября в Москве на стадионе "Лужники". начало игры - в 21:45 (мск).
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|6
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|4
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|4
|1
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|9
|2
|ГДР
|6
|7
|3
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|4
|Дания
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|11
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|5
|4
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|6
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|9
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