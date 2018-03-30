Кириченко: "Адриано может стать достойной заменой Промесу"



Бывший тренер "Ростова" Дмитрий Кириченко считает, что у "Спартака" уже есть замена для полузащитника Квинси Промеса, если голландец покинет клуб.

"Луис Адриано может стать достойной заменой Промесу, если тот решит покинуть клуб. Бразилец успел поиграть в "Милане" и "Шахтере" - командах высокого уровня. Думаю, "Спартак" останется конкурентоспособным коллективом даже в отсутствие голландца", - цитируют Кириченко российские СМИ.

Ранее сообщалось, что 26-летним Промесом интересуются "Вест Хэм" и "Эвертон".

В этом сезоне 30-летний Адриано провел за "Спартак" 31 матч во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 6 результативных передач.

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