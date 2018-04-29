Кириченко: "Борьба за чемпионство будет идти до последнего тура"

Известный в прошлом футболист Дмитрий Кириченко высказался о борьбе за чемпионство в РФПЛ.

"Ни одна команда-преследователь не показывает того футбола, который позволил бы набрать 100% очков. И "Локомотив" тоже теряет очки. Но то, что очки будут терять все, было ясно... Вы видите, что происходит с тем же "Спартаком". Так что борьба будет идти до последнего тура. По большому счету, разница в три очка и одну игру сейчас приводит к тому, что сегодня ты проходишь в Лигу Европы, а завтра - в Лигу Чемпионов. Чемпионат у нас такой, что любой может проиграть любому", - цитируют бывшего футболиста Известия.

Напомним, Кержаков поделился ожиданиями от выступления сборной России на домашнем ЧМ. | soccernews.ru