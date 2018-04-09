Кириченко: "Локомотив" вряд ли упустит чемпионство"

Известный в прошлом футболист Дмитрий Кириченко поделился мнением о борьбе за чемпионство в РФПЛ.

"Спартак" догонит "Локомотив"? Я еще в межсезонье сказал, что вряд ли "Локомотив" упустит чемпионство и сейчас так думаю. В принципе, немного нагнетается обстановка к "Локомотиву" от СМИ, а по делу команда Юрия Семина проиграла один раз, при том, что хорошо сыграл "Амкар". Всего лишь одно поражение "Локомотива" не сильно повлияло на расстановку сил в чемпионате. Тем более я не думаю, что "Спартак" выиграет все свои матчи", - цитирует бывшего футболиста sport24.ru.

Напомним, вчера "Локомотив" обыграл "Ростов". | soccernews.ru