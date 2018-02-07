Кириченко назвал фаворита в паре "Спартак" - "Атлетик"

Теги спартак москваатлетик бильбаодмитрий кириченко

Кириченко назвал фаворита в паре "Спартак" - "Атлетик"Известный в прошлом футболист Дмитрий Кириченко назвал фаворита в паре 1/16 финала Лиги Европы московского "Спартака" и "Атлетика" из Бильбао.

"О раскладе в этой игровой паре говорить сложно. "Атлетик" много я не видел. Но "Спартак" - такая команда, которая, с одной стороны, способна обыграть очень сильного соперника, когда поймает кураж, и, с другой стороны, порой не добивается результата там, где должен его добиваться...

Предсказать тут что-то трудно. То есть тут как у них пойдет. Понятно, что испанская команда - на ходу, там чемпионат в разгаре. В этом, конечно, преимущество соперника "Спартака". И, наверное, "Атлетик" в какой-то мере будет фаворитом пары", - цитирует бывшего футболиста rusfootball.info.

Напомним, Промес считает, что "Спартак" должен защитить чемпионский титул. | soccernews.ru

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