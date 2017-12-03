Кириченко назвал игрока с мировым именем, на которого похож Алексей Миранчук

Известный в прошлом футболист Дмитрий Кириченко сравнил полузащитника московского "Локомотива" Алексея Миранчука с хавбеком лондонского "Арсенала" Месутом Озилом.

"Алексей и Антон Миранчуки - ребята очень сильные, самое сильное их качество - нестандартность, за ними интересно наблюдать - грамотные паузы в работе с мячом, техника. Я бы сравнил Алексея с Месутом Озилом, что-то есть похожее в стиле. Будет интересно за ними посмотреть", - цитирует бывшего футболиста СЭ.

Напомним, вчера "Локомотив" обыграл "Рубин". | soccernews.ru