Кириченко назвал лучшего игрока сборной России в матче с французами

Известный в прошлом футболист Дмитрий Кириченко назвал лучшего игрока сборной России во вчерашнем товарищеском матче против национальной команды Франции.

"Не скажу, что кто-то выделялся в лучшую или худшую сторону. В принципе все провели матч достаточно ровно. Но, наверное, отмечу Александра Головина. Да, несколько раз он ошибался, терял мяч в тех ситуациях, где "опорник" не должен его терять, но в целом на непривычной для себя позиции он чувствовал себя достаточно уверенно. Все-таки обычно он играет ближе к атаке", - цитирует бывшего футболиста Rusfootball.info.

Напомним, Рауш подвел итог матчу с французами. | soccernews.ru