Кириченко объяснил удачную игру Кокорина в текущем сезоне

Известный в прошлом футболист Дмитрий Кириченко объяснил удачную игру форварда питерского "Зенита" Александра Кокорина в текущем сезоне.

"Хорошую игру в этом сезоне Кокорина можно объяснить тем, что он - талантливый и очень сильный нападающий, помню его еще 18-летним. Сложнее было объяснить игру Кокорина до этого, когда у него получалось не все. Наверное, в какой-то момент потерял уверенность, но сейчас, даже в проигранной "Спартаку" игре выглядел очень хорошо - агрессивный, много цепляется за мячи, создает моменты. Не всегда забивает, но, повторюсь, он - очень сильный футболист, и то, что он забивает, не должно удивлять", - цитирует бывшего футболиста ТАСС.

Напомним, Кириченко сравнил Алексея Миранчука с Озилом. | soccernews.ru