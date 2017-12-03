Кириченко объяснил удачную игру Кокорина в текущем сезоне

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Кириченко объяснил удачную игру Кокорина в текущем сезонеИзвестный в прошлом футболист Дмитрий Кириченко объяснил удачную игру форварда питерского "Зенита" Александра Кокорина в текущем сезоне.

"Хорошую игру в этом сезоне Кокорина можно объяснить тем, что он - талантливый и очень сильный нападающий, помню его еще 18-летним. Сложнее было объяснить игру Кокорина до этого, когда у него получалось не все. Наверное, в какой-то момент потерял уверенность, но сейчас, даже в проигранной "Спартаку" игре выглядел очень хорошо - агрессивный, много цепляется за мячи, создает моменты. Не всегда забивает, но, повторюсь, он - очень сильный футболист, и то, что он забивает, не должно удивлять", - цитирует бывшего футболиста ТАСС.

Напомним, Кириченко сравнил Алексея Миранчука с Озилом. | soccernews.ru

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