Кириченко оценил перспективы ЦСКА финишировать в топ-3 РПЛ

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Кириченко оценил перспективы ЦСКА финишировать в топ-3 РПЛ

Бывший нападающий ЦСКА Дмитрий Кириченко поделился мыслями о шансах армейцев попасть в Лигу Чемпионов по итогам этого сезона.

"ЦСКА будет сложно зацепиться за тройку призеров, у них серьёзное отставание. С другой стороны, его можно нивелировать всего за две игры, но их ещё нужно выиграть. Всё-таки в последнее время ЦСКА не показывал такого футбола, с которым можно стабильно рассчитывать на победы. Сложно предсказать, как всё будет развиваться в нынешних условиях, но армейцы точно не выглядят фаворитами в борьбе за путёвку в Лигу Чемпионов", - сказал Кириченко.

ЦСКА по итогам 22 туров занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. Отставание столичной команды от идущего третьим "Краснодара" - 5 очков.

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