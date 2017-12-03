Кириченко: "Россия может играть с кем-угодно"

Известный в прошлом футболист Дмитрий Кириченко высказался о готовности сборной России противостоять топовым национальным командам.

"Понятно, что у нас - не топ-сборная, но я видел, что мы можем играть с кем угодно, по крайне мере, если есть стопроцентная самоотдача. Опять же, игра с испанцами. Можно делать скидку, что она - товарищеская, но россияне выглядели лучше, в атаке - острее.

У аргентинцев острых моментов было два-три. Другое дело, что самим не удалось многое впереди. Как отметил сам Черчесов, не удавалось после отбора переходить быстро в атаку, потому что попадали под прессинг", - цитирует бывшего футболиста ТАСС.

Напомним, Кириченко объяснил удачную игру Кокорина в текущем сезоне. | soccernews.ru