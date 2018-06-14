Кириченко: "Саудовская Аравия – непростой соперник, но его можно побеждать"

Теги россиясаудовская аравия

Кириченко: "Саудовская Аравия – непростой соперник, но его можно побеждать"Бывший игрок сборной России Дмитрий Кириченко​ считает, что для российской команды очень важно победить в первом матче на Чемпионате Мира-2018.

Сегодня россияне в матче открытия сыграют с Саудовской Аравией.

"На профессиональных спортсменов всегда оказывают серьезное давление, но в данном случае, возможно, немного перегнули палку. Нужно верить в свою команду и поддерживать ее. У нас есть все шансы, чтобы неплохо проявить себя как минимум на групповом этапе. Все в наших руках, головах и ногах. Саудовская Аравия – непростой соперник, но его можно побеждать.

По какой схеме Россия сыграет с Саудовской Аравией, знает только наш тренер. Скорее всего, в основе выйдут два центральных защитника. Смена тактики, особенно в ходе матча, – это неплохой вариант, потому что соперник не всегда успевает сориентироваться и приспособиться. Главное, чтобы игроки, которые есть в составе, подходили под оба варианта тактики", - отметил он.  | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Второй день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 15 июня

Второй день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 15 июня

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Россия 1 3
2 Египет 0 0
3 Уругвай 0 0
4 Саудовская Аравия 1 0
Группа B М О
1 Португалия 0 0
2 Испания 0 0
3 Марокко 0 0
4 Иран 0 0
Группа C М О
1 Франция 0 0
2 Австралия 0 0
3 Перу 0 0
4 Дания 0 0
Группа D М О
1 Аргентина 0 0
2 Исландия 0 0
3 Хорватия 0 0
4 Нигерия 0 0
Группа E М О
1 Бразилия 0 0
2 Швейцария 0 0
3 Коста-Рика 0 0
4 Сербия 0 0
Группа F М О
1 Германия 0 0
2 Мексика 0 0
3 Швеция 0 0
4 Южная Корея 0 0
Группа G М О
1 Бельгия 0 0
2 Панама 0 0
3 Тунис 0 0
4 Англия 0 0
Группа H М О
1 Польша 0 0
2 Сенегал 0 0
3 Колумбия 0 0
4 Япония 0 0
Полная таблица

топ-5 тегов