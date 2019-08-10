Кириченко: "Сейчас у "Спартака" состав точно не для чемпионства"

Бывший наставник "Ростова" и "Уфы" Дмитрий Кириченко высказался о перспективах "Спартака" в этом сезоне.

"Понимаю, что Кононов находится под огромным давлением. Лично мне его сложно в чём-то упрекнуть. У него отобрали почти весь основной состав. По набору футболистов "Спартак" сейчас явно уступает остальным топ-клубам РПЛ. И это даже с учётом новичков, так как пока непонятно, как они себя проявят.

Уверен, Кононов пытается выжать из своих подопечных максимум. Но для организации хорошего футбола нужны классные игроки. Их пока в "Спартаке" нет. Сейчас у Кононова состав точно не для чемпионства", - сказал Кириченко.

Напомним, что "народная команда" неудачно стартовала в РПЛ и по итогам четырёх туров занимает только 11-е место.

Этим летом "Спартак" подписал Эсекьеля Понсе, Резиуана Мирзова, Андре Шюррле, Джордана Ларссона и Гуса Тиля. Сейчас клуб работает над трансфером опорного хавбека.

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