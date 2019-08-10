Кириченко: "Сейчас у "Спартака" состав точно не для чемпионства"
Бывший наставник "Ростова" и "Уфы" Дмитрий Кириченко высказался о перспективах "Спартака" в этом сезоне.
"Понимаю, что Кононов находится под огромным давлением. Лично мне его сложно в чём-то упрекнуть. У него отобрали почти весь основной состав. По набору футболистов "Спартак" сейчас явно уступает остальным топ-клубам РПЛ. И это даже с учётом новичков, так как пока непонятно, как они себя проявят.
Уверен, Кононов пытается выжать из своих подопечных максимум. Но для организации хорошего футбола нужны классные игроки. Их пока в "Спартаке" нет. Сейчас у Кононова состав точно не для чемпионства", - сказал Кириченко.
Напомним, что "народная команда" неудачно стартовала в РПЛ и по итогам четырёх туров занимает только 11-е место.
Этим летом "Спартак" подписал Эсекьеля Понсе, Резиуана Мирзова, Андре Шюррле, Джордана Ларссона и Гуса Тиля. Сейчас клуб работает над трансфером опорного хавбека.
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|Команда
|М
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|4
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|Ростов
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|Локомотив Москва
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|7
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|Рубин
|4
|7
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|Краснодар
|4
|7
|7
|Урал
|4
|7
|8
|Арсенал Тула
|4
|7
|9
|Ахмат
|4
|6
|10
|Динамо Москва
|4
|5
|11
|Спартак Москва
|4
|5
|12
|Уфа
|4
|4
|13
|Крылья Советов
|4
|3
|14
|Тамбов
|4
|3
|15
|Динамо Санкт-Петербург
|4
|1
|16
|Оренбург
|4
|0