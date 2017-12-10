Кириченко: "У "Ростова" не было остроты впереди, но свой момент, стандарт забили"



Исполняющий обязанности главного тренера "Ростова" Дмитрий Кириченко прокомментировал победу своей команды над "Уфой" (1:0) в матче 20-го тура чемпионата России.

"Доволен игрой в обороне. У нас не было остроты впереди, но свой момент, стандарт забили. Во втором тайме подсели, "Уфа" здорово давила. Справились с этим. В конце матча нужно было забивать второй гол, чтобы спокойнее довести встречу до победы.

Итоги? Хорошо начали сезон, шли в группе лидеров. Потом был длительный неприятный отрезок, когда не могли выиграть. Одержали победу в двух последних домашних встречах. Думаю, что это поможет нам в весенней части чемпионата России", - приводят слова Кириченко российские СМИ.

Благодаря этой победе "Ростов" поднялся на 10 место в Премьер-лиге.

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