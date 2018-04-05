Кириченко: "В игре Головина тяжело найти минусы"

Известный в прошлом футболист Дмитрий Кириченко высоко оценил игровые качества полузащитника московского ЦСКА Александра Головина.

"Головин очень силен, в его игре тяжело найти минусы. Он и быстр, и техничен, и хорошо понимает игру. Александр - невероятно перспективный футболист, но, чтобы прогрессировать, ему рано или поздно придется перебраться в европейский топ-чемпионат", - цитирует бывшего футболиста Russia Today.

Напомним, Кириченко оценил шансы ЦСКА на положительный результат в сегодняшнем матче против "Арсенала". | soccernews.ru