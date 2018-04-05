Кириченко: "В игре Головина тяжело найти минусы"

Теги дмитрий кириченкоалександр головинцска москва

Кириченко: "В игре Головина тяжело найти минусы"Известный в прошлом футболист Дмитрий Кириченко высоко оценил игровые качества полузащитника московского ЦСКА Александра Головина.

"Головин очень силен, в его игре тяжело найти минусы. Он и быстр, и техничен, и хорошо понимает игру. Александр - невероятно перспективный футболист, но, чтобы прогрессировать, ему рано или поздно придется перебраться в европейский топ-чемпионат", - цитирует бывшего футболиста Russia Today.

Напомним, Кириченко оценил шансы ЦСКА на положительный результат в сегодняшнем матче против "Арсенала". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Топ-10 лучших центральных полузащитников первых трех месяцев 2018-го года по версии CIES Football Observatory

Топ-10 лучших центральных полузащитников первых трех месяцев 2018-го года по версии CIES Football Observatory

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 23 49
2 Спартак Москва 24 47
3 ЦСКА Москва 23 44
4 Зенит Санкт-Петербург 23 42
5 Краснодар 24 41
6 Уфа 24 34
7 Арсенал Тула 24 32
8 Урал 24 29
9 Рубин 24 28
10 Ахмат 23 27
11 Динамо Москва 23 27
12 Ростов 24 27
13 Амкар 23 25
14 Анжи 24 24
15 Тосно 24 23
16 СКА Хабаровск 24 13
Полная таблица

топ-5 тегов