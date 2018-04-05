Кириченко: "В Лондоне ЦСКА может добиться положительного результата"

Известный в прошлом футболист Дмитрий Кириченко оценил шансы московского ЦСКА на положительный результат в сегодняшнем матче 1/4 финала Лиги Европы с лондонским "Арсеналом".

"Арсенал" - фаворит, но ЦСКА - команда, способная выбираться из довольно сложных ситуаций. Как минимум подопечные Виктора Гончаренко окажут лондонцам достойное сопротивление, а может, и добьются положительного результата. На каком месте "Арсенал" идет в чемпионате Англии? На шестом? То-то и оно", - цитирует бывшего футболиста sport24.ru.

Не пропустите превью к матчу "Арсенал" - ЦСКА. | soccernews.ru