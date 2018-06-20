Известный российский специалист Дмитрий Кириченко вошёл в тренерский штаб "Уфы", сообщает официальный сайт клуба.

Пока неизвестно, какие функции будет выполнять 41-летний тренер в штабе нового наставника команды Сергея Томарова.

Напомним, что с 2014 по 2017 год Кириченко работал в тренерском штабе "Ростова". Он дважды назначался исполняющим обязанности главного тренера "жёлто-синих". | http://soccernews.ru