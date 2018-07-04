Кириленко назвал идеальный пример натурализации в российском футболе

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Кириленко назвал идеальный пример натурализации в российском футболе

Известный в прошлом баскетболист Андрей Кириленко назвал идеальный пример натурализации в российском футболе.

"Это Марио Фернандес. Помимо того, что он великолепный футболист, бразилец правильно ведёт себя в команде. Понимает, почему он находится здесь, за что играет, учит язык. Он становится частью нашей культуры, и это здорово" - сказал Кириленко.

Напомним, что 27-летний Фернандес с 2012 года выступает за ЦСКА, в 2016 году он получил российское гражданство, а спустя год дебютировал за сборную России.

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