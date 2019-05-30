Кирилл Дементьев будет комментировать матчи чемпионата Англии в следующем сезоне

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Кирилл Дементьев будет комментировать матчи чемпионата Англии в следующем сезоне

Известный комментатор Кирилл Дементьев будет комментировать матчи английской Премьер-лиги в следующем сезоне.

Об этом сообщает "Okko Спорт" в твиттере. Напомним, что компания Rambler Group приобрела права на показ матчей чемпионата Англии и транслировать их будет онлайн-кинотеатр Okko.

"Первый трансфер в команду комментаторов Владимира Стогниенко - Кирилл Дементьев", - говорится в заявлении "Okko Спорт".

Кроме трансляций матчей на "Okko Спорт" будут показаны аналитические, информационные и развлекательные передачи, связанные с АПЛ.

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