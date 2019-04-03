Кирилл Кокорин дал прогноз о чемпионе России-2019

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Кирилл Кокорин дал прогноз о чемпионе России-2019
Кирилл Кокорин, брат нападающего "Зенита" Александра Кокорина, считает, что чемпионом России станет петербургский клуб.

"Кто будет чемпионом? "Зенит", - приводят слова Кокорина российские СМИ.

В данный момент Кирилл Кокорин, вместе с братом, а также полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым  находятся в суде по делу об избиении нескольких человек в Москве в октябре прошлого года. Обвиняемые содержатся в СИЗО "Бутырка" на протяжении почти полгода.

Не пропустите: Начинается судебный процесс по уголовному делу Кокорина и Мамаева. | http://soccernews.ru

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