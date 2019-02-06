Кирилл Кокорин: "Я полтора года назад сдал ЕГЭ, а меня выставляют уголовным преступником!"

Брат нападающего "Зенита" Александра Кокорина Кирилл Кокорин в суде, который проходит прямо сейчас, завил, что его выставляют уголовным преступником.

"Я полтора года назад сдал ЕГЭ! Мне 19 лет! А меня выставляют уголовным преступником, который чуть ли не людей убивает. О чем речь? Как вообще такие ходатайства можно писать?" - сказал Кирилл.

В эти минуты идёт заседание Тверского районного суда Москвы, на котором рассматривается возможность продления ареста спортсменов ещё на два месяца согласно ходатайству следствия.

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