Кирилл Кокорин: "Я полтора года назад сдал ЕГЭ, а меня выставляют уголовным преступником!"

Теги павел мамаевалександр кокорин

Кирилл Кокорин: "Я полтора года назад сдал ЕГЭ, а меня выставляют уголовным преступником!"

Брат нападающего "Зенита" Александра Кокорина Кирилл Кокорин в суде, который проходит прямо сейчас, завил, что его выставляют уголовным преступником. 

"Я полтора года назад сдал ЕГЭ! Мне 19 лет! А меня выставляют уголовным преступником, который чуть ли не людей убивает. О чем речь? Как вообще такие ходатайства можно писать?" - сказал Кирилл.

В эти минуты идёт заседание Тверского районного суда Москвы, на котором рассматривается возможность продления ареста спортсменов ещё на два месяца согласно ходатайству следствия.

Не пропустите: Кокорин и Мамаев прибыли на заседание суда в автозаке. | http://soccernews.ru

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