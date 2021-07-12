Кирилл Комбаров назвал причину завершения карьеры

Фото: инстаграм Кирилла Комбарова/Автор неизвестен

Известный российский защитник Кирилл Комбаров рассказал, почему он принял решение завершить карьеру в возрасте 34 лет.

"Я принял решение о завершении карьеры из-за проблемы с ногой. Колено не позволяло играть на 100%. Руководство тульского клуба предложило мне занять должность спортивного директора в "Арсенале-2". Благодарю "Арсенал" за оказанное доверие", — приводит слова Комбарова Sport24.

Комбаров выступал за тульский "Арсенал" с 2017 по 2021 годы. Ранее он играл за "Динамо", "Спартак", "Торпедо" и "Томь". Становился серебряным и бронзовым призером чемпионата России.

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