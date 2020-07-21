Кирилл Комбаров поделился впечатлениями от верховой прогулки

Защитник тульского "Арсенала" Кирилл Комбаров в инстаграме рассказал о верховой прогулке на лошади.

"Лошади всегда были верными помощниками и друзьями для многих сотен поколений людей. Лошади сопровождали человека на протяжении всей истории не только потому, что служили средством передвижения. С давних времен люди обнаружили, что эти животные обладают способностью к обучению и живым умом. Истории знакомы клички множества лошадей, которые выступали незаменимыми напарниками для своих хозяев - императоров, полководцев, королей, ученых и прочих. Сегодня ощутил всю мощь и силу", - написал Комбаров в соцсети.

33-летний футболист выступает в "Арсенале" с января 2017 года. В нынешнем сезоне он провёл 19 матчей в РПЛ и отдал 3 голевые передачи.

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