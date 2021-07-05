Кирилл Комбаров завершил карьеру и получил должность в клубе РПЛ
Фото: инстаграм Кирилла Комбарова/Автор неизвестен
Руководитель тульского "Арсенала" Гурам Аджоев сообщил, что бывший защитник команды Кирилл Комбаров получил должность в структуре клуба.
"Кирилл Комбаров занял должность спортивного директора в "Арсенале-2". Я рад, что Кирилл остался у нас в клубе после завершения карьеры. Желаю ему удачи", — приводит слова Аджоева Sport24.
34-летний Комбаров выступал за "Арсенале" с 2017 по 2021 годы. Ранее он играл за "Динамо", "Спартак", "Торпедо" и "Томь". Становился серебряным и бронзовым призером чемпионата России.
Не пропустите: "Динамо" объявило о трансфере 18-летнего грузина. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
"Атлетико" показал форму на следующий сезон
-
"Сельта" усилилась форвардом сборной Аргентины
-
Два турецких топ-клуба поборются за Ярмоленко
-
Владелец "Наполи" высказался о возможном уходе Инсинье
-
Роналду близок к продлению контракта с "Ювентусом"
-
Федун высказался о будущем Крала в "Спартаке"
-
Мостовой ярко высказался о возможном назначении Тедеско в сборную России
-
"Спартак" одержал первую победу под руководством Руя Витории
-
Федун рассказал, почему Тиль не заиграл в "Спартаке"
-
Анелька дал совет Мбаппе относительно дальнейшей карьере
-
"Аталанта" может надолго потерять Малиновского
-
Кирилл Комбаров завершил карьеру и получил должность в клубе РПЛ
-
Венгер предложил радикальную реформу чемпионатов мира
-
Мухин получил в ЦСКА игровой номер легенды "армейцев" (фото)
-
Гендузи объявил об уходе из "Арсенала"
-
Федун выступил за увольнение Черчесова из сборной России
-
Опубликована символическая сборная 1/4 финала Евро-2020 по версии WhoScored
-
Гагнидзе прокомментировал свой переход в "Динамо"
-
"Ренн" назвал "Манчестер Юнайтед" стоимость Камавинга
-
Рибери определился со своим будущим