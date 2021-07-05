Кирилл Комбаров завершил карьеру и получил должность в клубе РПЛ

Фото: инстаграм Кирилла Комбарова/Автор неизвестен

Руководитель тульского "Арсенала" Гурам Аджоев сообщил, что бывший защитник команды Кирилл Комбаров получил должность в структуре клуба.

"Кирилл Комбаров занял должность спортивного директора в "Арсенале-2". Я рад, что Кирилл остался у нас в клубе после завершения карьеры. Желаю ему удачи", — приводит слова Аджоева Sport24.

34-летний Комбаров выступал за "Арсенале" с 2017 по 2021 годы. Ранее он играл за "Динамо", "Спартак", "Торпедо" и "Томь". Становился серебряным и бронзовым призером чемпионата России.

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