Кирилл Новиков может возглавить чемпиона Молдовы

Экс-главный тренер московского "Динамо" Кирилл Новиков может возглавить топ-клуб Молдовы. Об этом сообщает Moldfootball.com.

В 39-летнем специалисте заинтересован "Шериф". Новиков входит в список кандидатов на пост главного тренера. Также на место претендуют Юрий Вернидуб, Леонид Кучук и Нестор Эль Маестро.

После 17 туров чемпионата Молдовы "Шериф" занимает 1 место в турнирной таблице.

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