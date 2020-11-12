Кирилл Новиков может возглавить чемпиона Молдовы

Теги динамо москвакирилл новиков

Кирилл Новиков может возглавить чемпиона Молдовы

Экс-главный тренер московского "Динамо" Кирилл Новиков может возглавить топ-клуб Молдовы. Об этом сообщает Moldfootball.com.

В 39-летнем специалисте заинтересован "Шериф". Новиков входит в список кандидатов на пост главного тренера. Также на место претендуют Юрий Вернидуб, Леонид Кучук и Нестор Эль Маестро.

После 17 туров чемпионата Молдовы "Шериф" занимает 1 место в турнирной таблице.

А еще: Восемь игроков киевского "Динамо" выздоровели от коронавируса | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Экс-игрок ЦСКА Муса не станет игроком "Рубина"

Экс-игрок ЦСКА Муса не станет игроком "Рубина"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов