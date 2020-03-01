Кирилл Погребняк забил первые мячи в составе ташкентского "Локомотива"

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Кирилл Погребняк забил первые мячи в составе ташкентского "Локомотива"

Российский форвард Кирилл Погребняк оформил дубль в составе ташкентского "Локомотива". Это первые забитые мячи футболиста в новом клубе.

Погребняк стал игроком ташкентского "Локомотива" в январе 2020 года на правах свободного агента.

27-летний нападающий принёс столичной команде победу над "Андижаном" (2:1).

За всю карьеру футболист защищал цвета таких команд как "Томь", "Факел", "Зенит-2", "Батику" и "Фалькенберг".

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