Кирилла Кокорина пригласили в группу "Ласковый май"

Теги зенит санкт-петербургалександр кокорин

Кирилла Кокорина пригласили в группу "Ласковый май"

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин заявил о готовности пригласить в музыкальный коллектив Кирилла Кокорина.

"Я как продюсер группы "Ласковый май" приглашаю Кирилла Кокорина в группу после освобождения из мест лишения свободы. Мы готовы дать ему преподавателей, чтобы он занимался музыкой, чтобы он мог выходить на сцену, так как он хороший парень. Я думаю, что Кирилл больше не будет ни на кого кидаться", - сказал Разин.

Напомним, что Кирилл Кокорин является младшим братом нападающего "Зенита" Александра Кокорина.

На прошлой неделе суд приговорил братьев Кокориных к 1,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

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