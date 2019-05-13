Кирилла Кокорина пригласили в группу "Ласковый май"

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин заявил о готовности пригласить в музыкальный коллектив Кирилла Кокорина.

"Я как продюсер группы "Ласковый май" приглашаю Кирилла Кокорина в группу после освобождения из мест лишения свободы. Мы готовы дать ему преподавателей, чтобы он занимался музыкой, чтобы он мог выходить на сцену, так как он хороший парень. Я думаю, что Кирилл больше не будет ни на кого кидаться", - сказал Разин.

Напомним, что Кирилл Кокорин является младшим братом нападающего "Зенита" Александра Кокорина.

На прошлой неделе суд приговорил братьев Кокориных к 1,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Не пропустите: Адвокат: "Кокорин не будет отбывать срок в хозяйственном отряде СИЗО". | http://soccernews.ru