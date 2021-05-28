Киркоров исполнит гимн России перед матчем с Болгарией

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Киркоров исполнит гимн России перед матчем с Болгарией

Фото сайт РФС

РФС анонсировал мероприятия, связанные с проведением товарищеского матча между сборными России и Болгарии.

Один из пунктов запланированной программы - исполнение российского гимна певцом Филиппом Киркоровым.

Артист родился в Болгарии, но уже в детстве перебрался жить в Россию.

Матч состоится 5 июня на стадионе "ВТБ Арена" в Москве.

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