Киркоров рассказал о знакомстве с Джикией и поздравил его с днем рождения

Народный артист Российской Федерации Филипп Киркоров поздравил с днем рождения защитника московского "Спартака" Георгия Джикию, которому сегодня, 21 ноября, исполнилось 27 лет.

"С днем рождения, Георгий Джикия! Рад знакомству, капитан! Пусть удача и победы сопутствуют тебе и твоей команде! Желаю отменного здоровья, достижения спортивных целей и с каждым матчем доказывать безупречность своего мастерства и таланта!" - написал Киркоров в своем Instagram, опубликовав совместную фотографию с футболистом.

27-летний Джикия выступает за "Спартак" с 2017 года. Всего он провел за московский клуб 117 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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