Кирьяков: "Арсенал" способен преподнести сюрприз "Зениту"

Бывший наставник тульского "Арсенала" Сергей Кирьяков высказался о следующем матче "канониров" в РФПЛ против питерского "Зенита".

"Арсенал" может отнять очки. "Зениту" нужно быть начеку: легкой прогулки не будет. Результаты последнего тура тому подтверждение: туляки обыграли "Краснодар" - играющую команду, которая до последних туров была основным преследователем "Зенита". Словом, "Арсенал" способен преподнести сюрприз. Если "Зенит" рассчитывает добыть три очка, нужно выходить с первых минут с хорошим настроем", - цитирует 47-летнего специалиста СЭ.

Напомним, в "Зените" определились с заменой для Сарсании. | soccernews.ru