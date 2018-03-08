Кирьяков дал прогноз на матч "Лейпциг" - "Зенит"

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков считает, что "Лейпциг" сможет обыграть "Зенит" в первом матче противостояния 1/8 финала Лиги Европы.

"По своему опыту знаю, что "кризисы" для немецких клубов понятие достаточно раздутое. Они быстро проходят, и потом про них не вспоминают. Никто не любит играть против представителей Бундеслиги, которые бьются буквально на каждом участке поля. Считаю, "Лейпциг" победит "Зенит" дома. Матч с питерцами – хороший шанс реабилитироваться за последние неудачи в чемпионате.

Здесь можно констатировать одну интересную вещь. Зенит" в РФПЛ и "Зенит" в Лиге Европы – это две разные команды. Во всяком случае, для меня", - отметил он.

Напомним, матч "Лейпциг" – "Зенит" состоится сегодня, 8 марта. Начало игры - в 23:05 по московскому времени. | http://soccernews.ru