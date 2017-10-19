Кирьяков: "Для ЦСКА не все потеряно"

Известный в прошлом футболист, а ныне тренер Сергей Кирьяков высказался о турнирных перспективах московского ЦСКА в своей группе Лиги Чемпионов.

"Шансы есть даже тогда, когда кажется, что их нет. В футболе все возможно. Порой здесь случаются удивительные вещи. Конечно же, не стоит опускать руки: надо бороться даже несмотря на то, что сейчас все далеко не идеально получается. Надо все это проанализировать и искать выход из сложившейся ситуации. Не все потеряно.

Но пока, наверное, правильнее говорить только о продолжении борьбы в плей-офф Лиги Европы. Если будет происходить, то что мы видим сейчас, то и в Лигу Европы пробиться будет очень трудно. Сейчас все зависит от тренерского штаба, от самих футболистов. Как они все это проанализируют. Нужно искать выход из этой ситуации", - цитирует 47-летнего специалиста Rusfootball.

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