Кирьяков: "Форма "Спартака" перед стартом в Лиге Чемпионов немного вызывает опасения"

Известный тренер Сергей Кирьяков высказался о текущем состоянии дел в московском "Спартаке" перед его стартом в Лиге Чемпионов.

"Пока, на сегодняшний момент, скажу, что "Спартак" явно не дотягивает до уровня Лиги Чемпионов. Честно говоря, еще не видел ПАОК, но если судить по тому, что о нем рассказывают, то команда очень серьезного уровня, ставит перед собой большие цели. Ну и тот факт, что они на выезде обыграли швейцарский "Базель", говорит сам за себя.

Серьезный соперник. Думаю, еще есть немного времени, чтобы подготовиться к игре и изучить соперника. "Спартак" всегда ставит перед собой самые высокие цели, но сейчас форма команды немного вызывает опасения. До топ-кондиций пока не дотягивают", - цитирует 48-летнего специалиста Rusfootball.info.

Напомним, стали известны детали контракта Еременко со "Спартаком". | soccernews.ru