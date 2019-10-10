Кирьяков может возглавить "Динамо"
Руководство московского "Динамо" рассматривает вариант с приглашением Сергея Кирьякова на пост главного тренера команды.
Боссам "бело-голубых" нравится подход 49-летнего специалиста к тренировкам, а также импонируют его хорошие отношения с болельщиками.
Стоит отметить, что Кирьяков, будучи футболистом, выступал за "Динамо" с 1986 по 1992 год.
Помимо него на вакантную после отставки Дмитрия Хохлова должность претендуют Александр Хацкевич и Дан Петреску.
Не пропустите: Семин считает, что Газзаев - идеальный кандидат на пост главного тренера "Динамо". | http://soccernews.ru
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