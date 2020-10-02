Кирьяков может возглавить "Динамо"

Московское "Динамо" рассматривает кандидатуру бывшего наставника тульского "Арсенала" Сергея Кирьякова.

По информации телеграм-канала "ЭкСпорт", руководство "бело-голубых" может пригласить 50-летнего специалиста, поскольку он имеет внушительный опыт выступлений в Европе в бытность игрока.

Кирьяков защищал цвета "Динамо" с 1986 по 1992 год, после чего на протяжении восьми лет играл в немецких клубах.

Напомним, что столичный клуб ищет замену ушедшему в отставку Кириллу Новикову. Ранее сообщалось, что новым тренером команды станет иностранец.

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