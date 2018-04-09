Кирьяков: "Нас еще ждет увлекательная борьба за первое место в РФПЛ"

Известный тренер, а в прошлом футболист Сергей Кирьяков высказался о чемпионской гонке в РФПЛ.

"Красно-белые" - основная опасность для "железнодорожников" в гонке преследования. Тем более игра "Локо" с "Амкаром" показала, что успокаиваться рано, что "Локомотив" может преподнести еще один такой же сюрприз. Думаю, что сейчас все - в руках игроков: все зависит от того, насколько серьезно они отнесутся к предстоящим матчам. Конечно, на горизонте маячат золотые медали, тем не менее до них еще далеко. У "красно-зеленых" есть гандикап, но если они его растеряют, сами будут виноваты. А так - в футболе все возможно. Уверен, что нас еще ждет увлекательная борьба за первое место", - цитирует 48-летнего специалиста rusfootball.info.

Напомним, вчера "Локомотив" обыграл "Ростов". | soccernews.ru