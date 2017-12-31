Известный в прошлом футболист, а ныне тренер Сергей Кирьяков назвал два лучших матча 2017-го года в исполнении российских команд.

"Я отмечу два матча: "Спартак" - "Севилья" и Россия - Испания. Оба поединка запомнились и борьбой, и результатом. Победа "Спартака" над "Севильей" - наверное, самая крупная победа "красно-белых" в Лиге Чемпионов. А встреча нашей сборной с командой Испании просто подарила какой-то оптимизм и надежду", - цитирует 47-летнего специалиста Rusfootball.

Напомним, Кирьяков определил лучших игроков 2017-го года в РФПЛ. | soccernews.ru