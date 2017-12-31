Известный в прошлом футболист, а ныне тренер Сергей Кирьяков назвал главное открытие 2017-го года в РФПЛ.

"Главное открытие? Понятно, что это Далер Кузяев из "Зенита". В "Ахмате", тогда еще "Тереке", этот футболист играл на достаточно хорошем уровне, но в "Зените" сделал достаточно существенный скачок вперед и дорос до уровня сборной России. Он, конечно, сильно выделяется", - цитирует 47-летнего специалиста Rusfootball.

Напомним, Кирьяков назвал два лучших матча 2017-го года в исполнении российских команд. | soccernews.ru