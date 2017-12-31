Кирьяков назвал команду года

Известный в прошлом футболист, а ныне тренер Сергей Кирьяков назвал лучшую команду России 2017-го года.

"Команда года - "Спартак". Это однозначно. После стольких лет без золотых медалей "красно-белые" завоевали чемпионство. "Спартаковцы" показывали неплохой футбол, у ребят "горели" глаза, была жажда борьбы. В целом, конечно, команда подарила своим болельщикам очень много хороших моментов в этом году.", - цитирует бывшего футболиста Rusfootball.

Напомним, Бубнов дал оценку игре "Спартака" в Лиге Чемпионов. | soccernews.ru