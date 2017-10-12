Кирьяков: "Не могу сказать, что Рауш - это усиление для сборной"

Известный в прошлом футболист, а ныне тренер Сергей Кирьяков высказался об игре защитника немецкого "Кельна" Константина Рауша в октябрьских товарищеских матчах за сборную России.

"За Константина Рауша говорит опыт выступлений в Бундеслиге. Но пока не могу сказать, что это серьезное усиление сборной. На его позиции как раз есть российские футболисты, которые смотрятся как минимум не хуже.

Все дело в том, что "Кельн" играет по схеме с четырьмя защитниками, и Рауш прикрывает левый фланг обороны. Заметно, что тактика сборной России для него - непривычна. Идет процесс адаптации и притирки, ведь Константину нужно не только обороняться, но и фактически играть левого хава при атаках. В отдельных эпизодах матча против сборной Ирана он с этими функциями справлялся. Все-таки парень в Бундеслиге играет", - цитирует Кирьякова чемпионат.com.

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